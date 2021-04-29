***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.04.2021 15:57
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında onaylanan Kar Payı Dağıtım Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 01.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 0 0
B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.04.2021 tarihinde yapılmış olan 2020 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından, 01.04.2021 tarihli 2021/11 sayılı Yönetim Kurulu önerisi dikkate alınarak, büyüyen bilançomuzun desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2020 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Lider Faktoring- 2020 Kar dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
LİDER FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 90.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 13.187.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 368.000 368.000
4. Vergiler ( - ) 224.000 244.000
5. Net Dönem Kârı 144.000 144.000
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 7.200 7.200
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 136.800 136.800
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 136.800 136.800
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 7.600 7.600
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 144.400 144.400
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0