***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 20.01.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.01.2022 tarih ve 2022/02 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına, 2022 – 2026 yılları için Şirketimiz mevcut 100.000.000.- TL (Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000.- TL (Dörtyüz Milyon Türk Lirası)'na artırılmasına, bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline uygun görüşleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 tadil_metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995388BIST