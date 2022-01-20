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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.01.2022 16:01
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.01.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.01.2022 tarih ve 2022/02 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına, 2022 – 2026 yılları için Şirketimiz mevcut 100.000.000.- TL (Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000.- TL (Dörtyüz Milyon Türk Lirası)'na artırılmasına, bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline uygun görüşleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil_metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995388


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