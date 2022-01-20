***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.01.2022 16:01
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.01.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.01.2022 tarih ve 2022/02 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına, 2022 – 2026 yılları için Şirketimiz mevcut 100.000.000.- TL (Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000.- TL (Dörtyüz Milyon Türk Lirası)'na artırılmasına, bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline uygun görüşleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil_metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995388
BIST
18:002.014
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -27,87
|Açılış
|: 2.056
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.066
En Düşük
1.984
18:0013,3694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0073
|Açılış
|: 13,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
13,3937
En Düşük
13,3152
18:0015,1505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0065
|Açılış
|: 15,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
15,1659
En Düşük
15,0961
18:00788,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -6,98
|Açılış
|: 788,69
|
|Önceki Kapanış
|: 795,77
|
802,08
En Düşük
783,58
BIST En Aktif Hisseler18:00
|RODRG
|19,36
|2.566.891
|% 10,00
|
|KRTEK
|10,78
|82.594.996
|% 10,00
|
|PKENT
|325,80
|99.063.474
|% 9,99
|
|SANEL
|8,71
|6.624.486
|% 9,97
|
|KAPLM
|42,78
|46.878.048
|% 9,97
|
|UZERB
|66,00
|1.807.278
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,84
|4.486.872
|% -9,88
|
|ADEL
|31,24
|12.079.640
|% -8,87
|
|ANELE
|2,24
|65.224.565
|% -8,20
|
|QNBFL
|89,00
|635.326
|% -7,58
|
|THYAO
|28,10
|4.728.287.964
|% 2,55
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|PETKM
|8,86
|2.516.205.207
|% -3,49
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,40
|933.931.816
|% -2,83
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|HALKB
|5,49
|1.790.893.348
|% 2,81
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3597
|13,3694
|% -0,05
|
|Euro
|15,0674
|15,1505
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,0872
|18,1779
|% -0,81
|
|Frank
|14,4837
|14,5709
|% -0,86
|
|Riyal
|3,5459
|3,5637
|% -0,66
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,09
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.344
|-10,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|-6,07
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,53
|0,02
|
|B. Petrol
|87,44
|87,44
|0,08
|
Seans Raporu
18:00
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17:58AKFGY
Yüzde -9.88 oranında düşüşle 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 761, 171 adet işlem
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17:57KUTPO
Yüzde -8.75 oranında düşüşle 83.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 669 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ASELS, SASA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -49 kaybederek (% -2.67 ) 1, 785
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, EKIZ, EDATA, KGYO, RODRG, SANEL, PKENT