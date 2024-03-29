***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 16.11.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.12.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.03.2024Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 29.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavan artırımı ve süre uzatımı amacıyla, Yönetim Kurulu'nun 15 Kasım 2023 tarih ve 2023/40 sayılı kararı ile yapılan esas sözleşmenin 6'ncı maddesi hükmünün tadili için bankacaılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü yazıları ile uygun görülmüş olup, 12 Mart 2024 tarihli 2023 Mali yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştu.Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin tadiline karar verilmiş olan 2023 yılı Oağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2024 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 tadil_metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264149BIST