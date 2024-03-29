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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2024 11:15
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.12.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.03.2024
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 29.03.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan artırımı ve süre uzatımı amacıyla, Yönetim Kurulu'nun 15 Kasım 2023 tarih ve 2023/40 sayılı kararı ile yapılan esas sözleşmenin 6'ncı maddesi hükmünün tadili için bankacaılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü yazıları ile uygun görülmüş olup, 12 Mart 2024 tarihli 2023 Mali yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştu.
Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin tadiline karar verilmiş olan 2023 yılı Oağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadil_metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264149


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