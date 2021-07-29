***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.07.2021 14:41
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Lider Faktoring'in ulusal para birimi cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirme notunu ve görünümünü "" olarak teyit etmiştir. BBB(tur)
Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952586
BIST
15:571.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 27,08
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.389
En Düşük
1.371
15:578,4996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0486
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4837
15:5710,1142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0231
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:57499,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,24
|Açılış
|: 499,00
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:55
|KTSKR
|20,02
|12.214.761
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.885.923
|% 9,85
|
|KUYAS
|2,80
|57.407.898
|% 9,80
|
|IDGYO
|2,80
|15.681.248
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|39.660.917
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|63.031.124
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|63.031.124
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|TUREX
|10,36
|70.193.981
|% -4,34
|
|EREGL
|19,98
|962.524.500
|% 6,67
|
|KRDMD
|7,81
|782.989.548
|% 3,72
|
|GARAN
|8,26
|774.947.882
|% 0,73
|
|THYAO
|12,83
|517.112.688
|% 2,15
|
|SASA
|29,58
|329.024.389
|% 1,65
|
|KRDMD
|7,81
|782.989.548
|% 3,72
|
|GARAN
|8,26
|774.947.882
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,29
|186.719.427
|% 1,33
|
|KARSN
|4,16
|282.469.946
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,04
|66.910.893
|% 0,00
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4970
|8,5012
|% -0,55
|
|Euro
|10,1089
|10,1147
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,8291
|11,8884
|% -0,18
|
|Frank
|9,3265
|9,3827
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2597
|2,2710
|% -0,57
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|18,19
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|19,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|21,48
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|10,39
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,58
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|74,27
|74,27
|0,40
|
Seans Raporu
15:55
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16:07IDGYO
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16:06
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16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 44 artarak (% 2.12 ) 1, 225
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16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, HURGZ, KUYAS, KTSKR, VKING