***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye aşağı yönlü revize etmesine rağmen Şirketimizin 30.06.2022 tarihinde BBB(tur) ve görünümünü "Durağan" olarak teyit edilen ulusal para birimi cinsinden uzun vadeli kredi dereceendirme notunu arttırarak (upgrade) BBB+(tur) olarak revize etmiş, görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052985BIST