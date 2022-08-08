***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
08.08.2022 16:44
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye aşağı yönlü revize etmesine rağmen Şirketimizin 30.06.2022 tarihinde BBB(tur) ve görünümünü "Durağan" olarak teyit edilen ulusal para birimi cinsinden uzun vadeli kredi dereceendirme notunu arttırarak (upgrade) BBB+(tur) olarak revize etmiş, görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052985
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0479
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
18,0009
En Düşük
17,8708
18:0518,3767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1354
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3828
En Düşük
18,1988
18:051.033,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 10,06
|Açılış
|: 1.033,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.035,61
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9414
|17,9601
|% 0,27
|
|Euro
|18,2982
|18,3767
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,6588
|21,7674
|% 0,47
|
|Frank
|18,7454
|18,8583
|% 1,07
|
|Riyal
|4,7638
|4,7877
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|12,23
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|9,67
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.909
|6.994
|4,00
|
|Yarım
|3.367
|3.419
|1,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.709
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,67
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,47
|
|B. Petrol
|96,01
|96,01
|1,09
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Seans Raporu
18:05
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