***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Lider Faktoring'in ulusal para birimi cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirme notunu ve görünümünü "" olarak teyit etmiştir. BBB+(tur)Durağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158603BIST