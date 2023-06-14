***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.06.2023 14:24
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Lider Faktoring'in ulusal para birimi cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirme notunu ve görünümünü "" olarak teyit etmiştir. BBB+(tur)
Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158603
BIST
14:335.439
En Düşük
|Değişim
|: 0,18%
|| 10,01
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.393
En Yüksek
5.491
14:3323,5963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0350
|Açılış
|: 23,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6600
|
23,6871
En Düşük
23,4944
14:3325,5122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0336
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,6004
En Düşük
25,2311
14:331.474,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,52
|Açılış
|: 1.474,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.486,28
En Düşük
1.473,01
BIST En Aktif Hisseler14:32
|BJKAS
|17,05
|176.994.726
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.120.702
|% 10,00
|
|INTEM
|96,30
|33.520.817
|% 9,99
|
|BRSAN
|262,10
|759.966.556
|% 9,99
|
|SONME
|36,12
|10.098.125
|% 9,99
|
|PSGYO
|7,29
|256.163.974
|% -9,89
|
|TBORG
|28,00
|4.232.666
|% -8,20
|
|BURCE
|179,90
|59.985.828
|% -7,79
|
|KTLEV
|15,14
|1.312.509.065
|% -6,77
|
|PENTA
|23,70
|637.277.590
|% -5,58
|
|THYAO
|180,80
|7.408.694.394
|% 1,69
|
|AKBNK
|18,50
|3.247.877.427
|% 2,61
|
|YKBNK
|12,25
|3.102.995.704
|% 4,26
|
|SASA
|54,95
|3.030.618.884
|% -2,48
|
|ISCTR
|13,41
|2.404.456.936
|% 3,31
|
|YKBNK
|12,25
|3.102.995.704
|% 4,26
|
|ISCTR
|13,41
|2.404.456.936
|% 3,31
|
|AKBNK
|18,50
|3.247.877.427
|% 2,61
|
|EKGYO
|7,37
|918.878.158
|% -0,54
|
|SKBNK
|2,56
|254.464.806
|% 2,40
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5904
|23,5973
|% -0,14
|
|Euro
|25,4885
|25,4978
|% 0,08
|
|Sterlin
|29,7090
|29,8580
|% -0,03
|
|Frank
|26,0010
|26,1576
|% -0,03
|
|Riyal
|6,2628
|6,2943
|% -0,33
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|2,55
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.474
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|9.819
|9.967
|-104,00
|
|Tam
|9.767
|10.028
|-98,80
|
|Yarım
|4.784
|4.871
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.392
|2.435
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|18,03
|18,05
|0,05
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|1,03
|