***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
29.07.2022 12:21
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/02/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
03/02/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/07/2022
Açıklama
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Dönem Revizyonu tamamlanmıştır. Şirketimizin olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 29.07.2022 tarihi itibariyle 9,15 (%91,54) olarak teyit edilmiştir. 06.08.2021 tarihi itibariyle 9,15 (%91,51)
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 89,23 92,89 91,54
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049158
BIST
12:202.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,17
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.539
12:2017,9228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
12:2018,3025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
12:201.013,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.013,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler12:19
|KRPLS
|5,65
|534.182.657
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.525.076
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,77
|22.455.729
|% 8,45
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|YAYLA
|6,22
|40.017.053
|% 7,43
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|LIDFA
|8,85
|30.501.740
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|10.704.670
|% -9,97
|
|SNGYO
|6,18
|54.567.439
|% -5,94
|
|DOBUR
|62,25
|5.739.189
|% -4,08
|
|THYAO
|49,62
|1.028.574.553
|% -0,16
|
|FROTO
|297,40
|675.518.522
|% 4,35
|
|KRPLS
|5,65
|534.182.657
|% 9,92
|
|SISE
|21,24
|401.475.370
|% 0,00
|
|KARSN
|7,14
|361.242.529
|% -1,24
|
|EKGYO
|3,08
|325.099.258
|% -2,22
|
|SKBNK
|1,65
|171.724.351
|% 2,48
|
|KRPLS
|5,65
|534.182.657
|% 9,92
|
|YKBNK
|4,65
|340.416.482
|% 0,22
|
|TSKB
|2,64
|171.877.500
|% 1,15
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9129
|17,9224
|% 0,00
|
|Euro
|18,2940
|18,3107
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,7028
|21,8117
|% -0,32
|
|Frank
|18,7164
|18,8291
|% 0,05
|
|Riyal
|4,7521
|4,7759
|% -0,17
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,53
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|0,93
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.830
|20,00
|
|Tam
|6.738
|6.810
|-24,00
|
|Yarım
|3.283
|3.329
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.664
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,34
|