***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
30.05.2022 08:00
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa istanbul Başkanlığı'nın 27.05.2022 tarih ve E-18454353-100.06-9029 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum . bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033186
BIST
17:592.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.470
En Düşük
2.434
17:5916,3627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1716
|Açılış
|: 16,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3000
|
16,3813
En Düşük
16,2359
17:5917,6561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2473
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6561
En Düşük
17,4021
17:59980,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 14,92
|Açılış
|: 980,20
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
980,86
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HATEK
|21,34
|42.987.686
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.796.194
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|309.674.029
|% 9,98
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|FENER
|46,50
|294.875.119
|% 7,24
|
|AKFGY
|2,74
|397.124.052
|% -9,87
|
|NUGYO
|4,60
|337.701.907
|% -8,00
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|IHAAS
|24,06
|1.495.057
|% -6,24
|
|PRKAB
|33,46
|85.073.816
|% -5,69
|
|THYAO
|45,02
|4.903.370.809
|% 1,26
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|EREGL
|32,88
|2.068.041.392
|% 1,42
|
|SISE
|20,40
|1.907.804.979
|% -2,39
|
|KRDMD
|14,43
|1.904.880.229
|% -1,50
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|DOHOL
|3,81
|786.666.906
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,44
|873.266.924
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,06
|1.303.690.837
|% -1,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3610
|16,3627
|% 1,06
|
|Euro
|17,6035
|17,6561
|% 1,42
|
|Sterlin
|20,6235
|20,7269
|% 1,14
|
|Frank
|17,0394
|17,1420
|% 1,16
|
|Riyal
|4,3489
|4,3707
|% 1,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|9,44
|
|Altın Gr.
|979
|980
|14,33
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.427
|6.589
|-4,47
|
|Yarım
|3.107
|3.187
|-2,16
|
|Çeyrek
|1.558
|1.594
|-1,08
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,28
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,17
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,61
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 2, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 36, 027.00 milyon TL de
-
17:58BOBET
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 290, 194 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 932, 629 adet işlem
-
17:56PRKAB
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 219 adet işlem
-
17:55MEPET
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 889, 080 adet işlem