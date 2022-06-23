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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

23.06.2022 15:01
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa istanbul Başkanlığı'nın 23.06.2022 tarih ve E-18454353-100.06-9612 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum . bulunmamaktadır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038876


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UFUK 79,30 4.224.779 % 9,99  
LIDFA 13,34 10.574.191 % 9,98  
MAKIM 14,15 286.491.900 % 9,95  
ATSYH 45,00 1.384.261 % 9,76  
NTGAZ 8,87 42.827.540 % 8,83  
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Frank 17,9128 18,0207 % -0,20  
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Altın Ons 1.831 1.832 -6,00  
Altın Gr. 1.022 1.022 -1,64  
Cumhuriyet 6.803 6.906 -40,00  
Tam 6.792 6.887 -31,00  
Yarım 3.334 3.368 -16,00  
Çeyrek 1.670 1.684 -7,00  
Gümüş.Ons 21,20 21,24 -0,20  
Gümüş Gr. 11,81 11,82 -0,12  
B. Petrol 112 112 -0,11  
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