***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2024 16:35
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.03.2023 tarih 1127366 bildirim numaralı KAP Gödnerisi eki düzeltmesidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241976
BIST
'
16:388.054
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 56,94
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
16:3830,2487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0482
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2487
En Düşük
30,1539
16:3832,9727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0374
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
16:381.967,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,52
|Açılış
|: 1.967,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,13
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler16:38
|BINHO
|396,00
|1.566.958.764
|% 10,00
|
|TETMT
|4.180,00
|27.833.815
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.548.027
|% 9,99
|
|SELGD
|21,60
|9.536.952
|% 9,98
|
|DIRIT
|13,55
|2.009.221
|% 9,98
|
|FENER
|114,30
|1.185.207.836
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|10.893.726
|% -9,98
|
|SANEL
|29,98
|11.471.060
|% -6,25
|
|YYAPI
|3,46
|126.702.770
|% -5,21
|
|SAFKR
|39,94
|58.369.363
|% -4,81
|
|THYAO
|252,50
|6.426.678.845
|% 0,90
|
|SASA
|38,52
|3.082.680.118
|% 2,45
|
|EKGYO
|9,47
|2.983.457.922
|% 7,86
|
|AKBNK
|40,36
|2.714.128.368
|% -1,37
|
|YKBNK
|22,32
|2.499.676.521
|% 0,72
|
|EKGYO
|9,47
|2.983.457.922
|% 7,86
|
|YKBNK
|22,32
|2.499.676.521
|% 0,72
|
|AKFGY
|1,91
|183.709.285
|% 2,14
|
|ADESE
|2,46
|219.249.366
|% 6,49
|
|PETKM
|20,12
|1.609.059.681
|% 1,51
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2420
|30,2487
|% 0,16
|
|Euro
|32,9592
|32,9727
|% 0,11
|
|Sterlin
|38,3541
|38,5465
|% 0,28
|
|Frank
|34,6759
|34,8847
|% 0,09
|
|Riyal
|8,0392
|8,0795
|% 0,14
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|21,97
|22,00
|% 0,66
|
|Platin
|899,92
|901,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|926,11
|929,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,79
|78,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,47
|2.021,86
|% 0,66
|