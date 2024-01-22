***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.03.2023 tarih 1127366 bildirim numaralı KAP Gödnerisi eki düzeltmesidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241976BIST