***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFLDFK22215 ISIN kodlu bono itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 270.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.02.2022Vade (Gün Sayısı) 118Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFLDFK22215Satışa Başlanma Tarihi 13.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 13.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 14.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.02.2022Kayıt Tarihi 08.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarLider Faktoring A.Ş.'nin 25.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK22215" ISIN kodlu bonoların itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000544BIST