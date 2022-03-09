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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.03.2022 11:26
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFLDFK62211 ISIN kodlu bono ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 270.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFLDFK62211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.06.2022
Kayıt Tarihi 07.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Lider Faktoring A.Ş.'nin 25.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK62211" ISIN kodlu bonoları satışı 08.03.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup bonoların vade başlangıç tarihi 09.03.2022, itfa tarihi 08.06.2022'dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008647


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SASA 55,65 1.047.775.662 % 9,66  
ROYAL 3,60 255.370 % 9,09  
AVOD 1,87 45.719.894 % 8,72  
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Altın Gr. 963 963 8,88  
Cumhuriyet 6.249 6.343 212,00  
Tam 6.217 6.377 219,79  
Yarım 3.070 3.151 66,66  
Çeyrek 1.507 1.542 53,16  
Gümüş.Ons 26,44 26,48 0,01  
Gümüş Gr. 12,45 12,47 0,18  
B. Petrol 130 130 2,36  
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