***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 90.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 135.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 50.000 25.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 NâmaB Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 81.040.000 40.520.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 KarışıkC Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 8.910.000 4.455.000,000 50,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 90.000.000 45.000.000,000 50,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 45.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.05.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.09.2022SPK Başvuru Tarihi 26.05.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 15.09.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı finansal tablolarda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 90.000.000,00 TL'den 135.000.000,00 TL'sına artırılması dolayısıyla ihraç edilecek 45.000.000,00-TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 15.09.2022 tarih ve 50/1358 sayılı kararı ile onaylanmıştır.SPK onay yazısı ve eki İhraç Belgesi ile ana sözleşme tadil metni ekte PDF olarak yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 ihracbelgesi.pdfEK: 2 Onayyazisi.pdfEK: 3 onaylitadilmetni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063985BIST