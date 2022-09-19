***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.09.2022 16:15
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 90.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 135.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 50.000 25.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 Nâma
B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 81.040.000 40.520.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 Karışık
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 8.910.000 4.455.000,000 50,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 90.000.000 45.000.000,000 50,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 45.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.05.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.09.2022
SPK Başvuru Tarihi 26.05.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 15.09.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı finansal tablolarda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 90.000.000,00 TL'den 135.000.000,00 TL'sına artırılması dolayısıyla ihraç edilecek 45.000.000,00-TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 15.09.2022 tarih ve 50/1358 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
SPK onay yazısı ve eki İhraç Belgesi ile ana sözleşme tadil metni ekte PDF olarak yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihracbelgesi.pdf
EK: 2 Onayyazisi.pdf
EK: 3 onaylitadilmetni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063985
BIST