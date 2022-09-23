Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.09.2022 16:31
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı Tescil, İlanı ve Bedelsiz Pay Alma Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 90.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 135.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00024 50.000 25.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 Nâma
B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 81.040.000 40.520.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, LIDFA, TRELDFK00016 Karışık
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 8.910.000 4.455.000,000 50,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDFK00032 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 90.000.000 45.000.000,000 50,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 28.09.2022

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 45.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.05.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.09.2022
SPK Başvuru Tarihi 26.05.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 15.09.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 30.09.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 29.09.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 23.09.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 90.000.000 TL'dan 135.000.000 TL'na artırılması ile tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.09.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, tescil 23.09.2022 tarih ve 10667 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 1.028'inci sayfasında ilan edilmiştir.
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 28.09.2022'dir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihracbelgesi.pdf
EK: 2 Onayyazisi.pdf
EK: 3 onaylitadilmetni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064932


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:503.281
Değişim :  -0,43% |  -14,29
Açılış :  3.304  
Önceki Kapanış :  3.295  
En Yüksek
3.330 En Düşük
3.276
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULKER 21,78 149.475.421 % 10,00  
KRPLS 7,37 191.426.447 % 10,00  
PCILT 17,76 49.843.826 % 9,97  
VESTL 35,76 1.212.780.965 % 9,96  
DESA 28,74 17.772.813 % 9,95  
daha fazla
17:50 Alış Satış %  
Dolar 18,4068 18,4111 % 0,50  
Euro 17,8795 17,8979 % -0,79  
Sterlin 20,1082 20,2090 % -2,13  
Frank 18,7071 18,8198 % 0,24  
Riyal 4,8783 4,9028 % 0,56  
daha fazla
17:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.643 1.644 -27,65  
Altın Gr. 973 973 -10,96  
Cumhuriyet 6.621 6.721 -15,00  
Tam 6.652 6.767 5,00  
Yarım 3.234 3.298 -3,00  
Çeyrek 1.622 1.650 0,00  
Gümüş.Ons 18,80 18,83 -0,82  
Gümüş Gr. 11,11 11,13 -0,45  
B. Petrol 85,88 85,88 -4,58  
Seans Raporu 17:50
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru