***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNEDİM MENDA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 21.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Bulunmamaktadır Evet 29.1 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -JAK SUCAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 21.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bulunmamaktadır Evet 21.4 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -Can Güney Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 21.03.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bulunmamaktadır Evet A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -Ayşe Bayoğlu Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 21.03.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Finansman Koordinatörü Bulunmamaktadır Evet B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -RAŞEL ELENKAVE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2017 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Bulunmamaktadır 00 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153794BIST