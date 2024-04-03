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***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.04.2024 11:34
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEDİM MENDA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 21.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Denge VYŞ YK Başkanı Evet 29.1 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
JAK SUCAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 21.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Denge VYŞ YK Başkan Vekili Evet 21.4 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
Can Güney Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 21.03.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Denge VYŞ YK Üye Evet A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
Ayşe Bayoğlu Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 21.03.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Finansman Koordinatörü Bulunmamaktadır Evet B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
RAŞEL ELENKAVE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2017 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Bulunmamaktadır Evet 1.9 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
MEHMET ŞÜKRÜ TEKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 03.12.2019 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Türk-Alman Üniversitesi öğrtim üyesi, Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, Garring Vakfı yönetim kurulu üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801494 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan. Denetim Komitesi - Üye.
RAHİME ALEV DUMANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.04.2021 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. - Bağımsız YK Üyesi, Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız YK Üyesi, Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma San. ve Tic. A.Ş.- Bağımsız YK Üyesi, Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.- Bağımsız YK Üyesi Evet B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932316 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - Başkan. Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
ACLAN ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12.03.2024 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Y.K. Üyesi, Panoya GYO A.Ş. Y.K. Üyesi Evet B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257981 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266191


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