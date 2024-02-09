***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.02.2024 21:52
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/02/2024
Karar Sayısı
02
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
2023 Yılı sorumluluk beyanı ekte PDF olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248665
BIST
'
18:059.046
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 96,18
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.046
18:0530,6900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0989
|Açılış
|: 30,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6965
En Düşük
30,4425
18:0533,1301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0797
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1805
En Düşük
32,8933
18:051.995,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,00
|Açılış
|: 1.995,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.009,80
En Düşük
1.982,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOFER
|53,35
|481.167.353
|% 10,00
|
|KFEIN
|141,90
|140.846.784
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|97.255.906
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,43
|205.010.273
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,75
|292.138.795
|% 10,00
|
|KRGYO
|28,66
|579.880.489
|% -9,99
|
|AVHOL
|56,15
|185.894.082
|% -9,94
|
|MARKA
|81,15
|36.025.959
|% -8,72
|
|TETMT
|6.952,50
|22.207.703
|% -7,30
|
|YGGYO
|43,22
|31.672.212
|% -5,67
|
|THYAO
|294,75
|10.713.229.542
|% 2,79
|
|EREGL
|46,36
|5.619.688.775
|% 1,93
|
|GUBRF
|163,60
|5.418.882.181
|% 3,54
|
|ASELS
|52,10
|4.408.347.569
|% 1,46
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|EKGYO
|10,49
|3.691.890.149
|% 1,65
|
|TSPOR
|1,79
|566.999.050
|% 5,29
|
|QUAGR
|4,28
|1.142.285.446
|% 2,88
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|YKBNK
|22,76
|3.909.767.252
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6724
|30,6900
|% 0,32
|
|Euro
|33,0967
|33,1301
|% 0,24
|
|Sterlin
|38,6375
|38,8313
|% 0,40
|
|Frank
|34,9198
|35,1302
|% 0,15
|
|Riyal
|8,1538
|8,1947
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,59
|% 0,66
|
|Platin
|876,28
|877,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|865,80
|870,02
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,98
|81,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,75
|2.025,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDZA
Yüzde 7.51 oranında artışla 25.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 298, 172 adet işlem
-
17:57ARZUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 47.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 209, 754 adet işlem
-
17:56FORMT
Yüzde 6.08 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 138, 727 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 72, 17 artarak (% 0.76 ) 9, 560
-
17:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DOFER, BNTAS