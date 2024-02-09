***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar2023 yılı Sürdürülebilrilik Raporu ekte PDF olarak yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248670BIST