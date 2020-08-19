***LINK* *BAKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.08.2020 09:20
***LINK******BAKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BAKAB, LINK]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,08546 TL Teorik Fiyat: 9,525 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır). LINK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2469295 TL Teorik Fiyat: 27,533 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869865
BIST
10:121.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,93
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.102
En Düşük
1.099
10:127,3574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0157
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3831
En Düşük
7,3428
10:128,7799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0251
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8260
En Düşük
8,7628
10:12468,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -6,21
|Açılış
|: 468,19
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler10:12
|ARTI
|2,97
|420.617
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|17.171
|% 10,00
|
|ARMDA
|31,94
|2.892.089
|% 9,99
|
|FADE
|6,18
|15.863.084
|% 9,96
|
|TKURU
|89,00
|267.534
|% 9,94
|
|KENT
|2.040,10
|3.870.070
|% -10,00
|
|DARDL
|11,35
|66.261
|% -9,92
|
|BMELK
|6,58
|6.554
|% -9,62
|
|FRIGO
|30,52
|204.637
|% -9,60
|
|RALYH
|12,35
|2.115.461
|% -5,36
|
|GUSGR
|6,27
|131.124.265
|% 2,28
|
|ASELS
|17,79
|121.325.487
|% 0,51
|
|BIMAS
|68,90
|112.241.122
|% 3,30
|
|RTALB
|60,90
|91.548.237
|% 6,47
|
|GARAN
|7,16
|87.295.929
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,93
|51.331.415
|% -0,52
|
|GUSGR
|6,27
|131.124.265
|% 2,28
|
|MAKTK
|2,73
|37.387.774
|% 7,91
|
|GARAN
|7,16
|87.295.929
|% 0,42
|
|SKBNK
|1,52
|18.015.024
|% 2,01
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3530
|7,3574
|% -0,21
|
|Euro
|8,7722
|8,7799
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,7003
|9,7489
|% -0,28
|
|Frank
|8,1010
|8,1498
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9534
|1,9632
|% -0,30
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-19,24
|
|Altın Gr.
|468
|469
|-5,84
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,08
|45,08
|-0,38
|