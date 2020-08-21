***LINK* *BAKAB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme









***LINK******BAKAB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleriİlgili Şirketler BAKAB, LINKMerkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMAPAY SENEDİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRABAKAB91D3 BAKAB Nakit Temettü Ödeme 7,2641 8,546 21/08/2020 TRYPAY SENEDİ LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI VE TİCARET A.Ş. TRALINKW91U8 LINK Nakit Temettü Ödeme 20,989 24,69295 21/08/2020 TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870675BIST