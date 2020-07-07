***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2020 11:42
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855675
BIST
11:54117.999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -485,75
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
11:546,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8681
En Düşük
6,8524
11:547,7413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0251
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
11:54392,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,90
|Açılış
|: 392,85
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|KENT
|756,00
|15.353.752
|% 9,71
|
|KUYAS
|2,90
|50.435.132
|% 7,81
|
|ZOREN
|2,64
|292.934.154
|% 7,76
|
|PKENT
|203,30
|3.622.957
|% 7,45
|
|SKTAS
|3,07
|29.491.481
|% -9,97
|
|KRDMA
|4,23
|8.563.714
|% -7,03
|
|KRTEK
|3,97
|5.263.210
|% -7,03
|
|ULAS
|5,02
|2.875.435
|% -6,17
|
|GEREL
|5,79
|16.095.583
|% -6,16
|
|EKGYO
|2,17
|1.744.630.156
|% 1,40
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|TKFEN
|17,69
|570.750.930
|% -0,67
|
|TUPRS
|88,00
|511.956.920
|% 1,21
|
|IHLGM
|1,90
|410.249.176
|% 3,26
|
|EKGYO
|2,17
|1.744.630.156
|% 1,40
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|IHLGM
|1,90
|410.249.176
|% 3,26
|
|ALBRK
|1,85
|218.334.504
|% -4,15
|
|CEMAS
|1,75
|208.347.512
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5381
|8,5809
|% -0,08
|
|Frank
|7,2448
|7,2885
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-7,30
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.545
|2.564
|-6,70
|
|Tam
|2.620
|2.631
|-6,90
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|-3,40
|
|Çeyrek
|636
|644
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,79
|42,79
|-0,31
|