***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 16:29
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861187
BIST
16:32118.199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 156,97
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
16:326,8526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0321
|Açılış
|: 6,8960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
16:327,9420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0777
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
16:32407,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,04
|Açılış
|: 407,85
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|733,80
|54.966.526
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.493.375
|% 10,00
|
|KENT
|1.827,50
|83.092.137
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.974.586
|% 10,00
|
|TATGD
|11,56
|144.884.656
|% 9,99
|
|DERAS
|6,16
|55.804.908
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|YAPRK
|15,10
|21.472.833
|% -7,31
|
|LINK
|28,24
|12.662.505
|% -6,12
|
|KUTPO
|43,52
|127.462.079
|% -5,47
|
|EKGYO
|2,37
|4.314.275.697
|% 4,87
|
|ASELS
|33,12
|1.250.583.480
|% 2,41
|
|GARAN
|7,97
|798.006.688
|% 0,38
|
|AFYON
|4,52
|590.534.433
|% -3,00
|
|PETKM
|4,25
|518.172.126
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,37
|4.314.275.697
|% 4,87
|
|IHLGM
|1,73
|256.039.800
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,09
|437.202.604
|% 1,64
|
|CEMAS
|1,71
|244.464.180
|% -1,72
|
|AFYON
|4,52
|590.534.433
|% -3,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6788
|8,7223
|% 0,25
|
|Frank
|7,3329
|7,3771
|% 0,76
|
|Riyal
|1,8215
|1,8307
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|9,35
|
|Altın Gr.
|407
|407
|3,37
|
|Cumhuriyet
|2.646
|2.668
|21,60
|
|Tam
|2.726
|2.737
|22,10
|
|Yarım
|1.323
|1.339
|10,80
|
|Çeyrek
|664
|670
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|4,84
|4,85
|0,18
|
|B. Petrol
|43,89
|43,89
|-0,43
|
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