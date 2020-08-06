***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 12:47
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865869
BIST
17:011.048
En Yüksek
|Değişim
|: -3,97%
|| -43,34
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
17:017,2900
En Yüksek
|Değişim
|: 3,48%
|| 0,2454
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
17:018,6793
En Yüksek
|Değişim
|: 3,61%
|| 0,3026
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6793
En Düşük
8,3315
17:01483,49
En Yüksek
|Değişim
|: 4,70%
|| 21,70
|Açılış
|: 483,49
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
484,38
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|33.974.022
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.120.309
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|38.029.085
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.464.296
|% 9,95
|
|ROYAL
|2,80
|4.267.435
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,16
|92.012.639
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.820
|% -10,00
|
|KONYA
|388,80
|35.789.229
|% -10,00
|
|ALCAR
|71,10
|4.697.653
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.877.663
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,93
|2.163.903.225
|% -7,66
|
|GARAN
|6,52
|1.290.859.829
|% -3,83
|
|SISE
|5,89
|1.020.978.465
|% -5,61
|
|AKBNK
|4,75
|1.019.990.988
|% -5,38
|
|ASELS
|15,72
|930.651.635
|% -6,65
|
|EKGYO
|1,93
|2.163.903.225
|% -7,66
|
|ODAS
|2,15
|566.430.461
|% -8,12
|
|YKBNK
|2,06
|458.066.971
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,75
|1.019.990.988
|% -5,38
|
|GARAN
|6,52
|1.290.859.829
|% -3,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5490
|9,5968
|% 3,65
|
|Frank
|7,9562
|8,0042
|% 2,99
|
|Riyal
|1,9329
|1,9426
|% 3,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.063
|2.064
|25,35
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,71
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.339
|244,50
|
|Tam
|3.299
|3.455
|271,30
|
|Yarım
|1.601
|1.674
|120,20
|
|Çeyrek
|803
|842
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,31
|1,33
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,52
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
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