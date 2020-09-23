***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2020 11:32
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876271
BIST
15:191.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,78
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
15:197,6954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0331
|Açılış
|: 7,7190
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6954
En Düşük
7,6530
15:199,0005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0219
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
15:19466,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,37
|Açılış
|: 466,02
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler15:19
|ADESE
|2,31
|364.712.347
|% 10,00
|
|INFO
|11,44
|38.486.918
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.795.694
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.590.637
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SONME
|18,60
|51.808.620
|% -9,97
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|SISE
|6,83
|1.646.978.109
|% 2,09
|
|KRDMD
|3,34
|785.756.084
|% 1,83
|
|PETKM
|4,21
|756.105.956
|% -0,47
|
|ADESE
|2,31
|364.712.347
|% 10,00
|
|GARAN
|6,57
|321.121.475
|% 1,55
|
|SISE
|6,83
|1.646.978.109
|% 2,09
|
|KRDMD
|3,34
|785.756.084
|% 1,83
|
|PETKM
|4,21
|756.105.956
|% -0,47
|
|ADESE
|2,31
|364.712.347
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,08
|145.951.422
|% 1,89
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6898
|7,6954
|% 0,43
|
|Euro
|8,9946
|9,0005
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,7580
|9,8069
|% 0,24
|
|Frank
|8,3143
|8,3644
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0444
|2,0547
|% 0,33
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.080
|3.157
|-35,33
|
|Yarım
|1.489
|1.527
|-17,10
|
|Çeyrek
|747
|763
|-8,55
|
Seans Raporu
15:19
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15:34IZFAS
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15:33XU030
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15:33
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15:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, PETKM, KRDMD
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15:33XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de