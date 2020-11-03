***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 13:56
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885714
BIST
16:581.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:588,5388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0987
|Açılış
|: 8,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4096
16:5810,0022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1789
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
16:58523,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 9,04
|Açılış
|: 523,19
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
523,37
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:58
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.111,90
|404.599.486
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.715.784
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.523
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,25
|1.170.062.539
|% -4,69
|
|PETKM
|4,25
|1.076.439.827
|% 3,66
|
|SISE
|6,37
|1.058.957.339
|% 0,16
|
|TSKB
|2,30
|920.522.131
|% -9,80
|
|GARAN
|6,66
|814.505.840
|% 0,76
|
|TSKB
|2,30
|920.522.131
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,25
|1.170.062.539
|% -4,69
|
|PETKM
|4,25
|1.076.439.827
|% 3,66
|
|DOHOL
|2,43
|474.116.673
|% -0,41
|
|ODAS
|3,26
|599.925.974
|% 2,19
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5372
|8,5388
|% 1,17
|
|Euro
|9,9912
|10,0022
|% 1,82
|
|Sterlin
|11,0660
|11,1215
|% 1,82
|
|Frank
|9,2852
|9,3411
|% 1,56
|
|Riyal
|2,2684
|2,2798
|% 1,10
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,36
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,51
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.522
|72,00
|
|Tam
|3.452
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,12
|
|B. Petrol
|40,15
|40,15
|1,18
|
Seans Raporu
16:58
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-
17:09EUYO
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.61 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 020 adet işlem
-
17:08GOZDE
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 805, 222 adet işlem
-
17:07KOZAL
Yüzde 4.25 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 933, 207 adet işlem
-
17:06GOZDE
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 771, 765 adet işlem
-
17:05XU100
Endeks 1, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 16, 112.00 milyon TL de