***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2021 16:30
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916511
BIST
16:501.547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 16,44
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
16:507,6343
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -0,1181
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
16:509,0890
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1070
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
16:50421,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,24
|Açılış
|: 421,54
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler16:49
|HLGYO
|3,63
|260.341.095
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|156.592
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.913.574
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.539.717
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,50
|154.153.121
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.428.914
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,10
|66.238.744
|% -8,88
|
|GARAN
|9,00
|1.898.222.165
|% 0,00
|
|THYAO
|14,92
|1.532.781.651
|% 1,84
|
|PETKM
|6,20
|1.165.337.247
|% -0,48
|
|SISE
|7,64
|881.090.742
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,32
|760.172.280
|% 0,83
|
|GARAN
|9,00
|1.898.222.165
|% 0,00
|
|PETKM
|6,20
|1.165.337.247
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,38
|422.075.725
|% 0,42
|
|SISE
|7,64
|881.090.742
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,32
|760.172.280
|% 0,83
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6336
|7,6363
|% -1,50
|
|Euro
|9,0792
|9,0868
|% -1,19
|
|Sterlin
|10,6112
|10,6644
|% -0,49
|
|Frank
|8,2012
|8,2506
|% -0,40
|
|Riyal
|2,0381
|2,0483
|% -0,90
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|31,61
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,99
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.784
|2.856
|22,13
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|10,70
|
|Çeyrek
|675
|691
|5,35
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,08
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|0,03
|
Seans Raporu
16:49
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