***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:39
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LINK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930445
BIST
13:131.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,27
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.343
En Düşük
1.309
13:138,2762
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0971
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
13:139,9775
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1109
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
13:13475,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,77
|Açılış
|: 475,65
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler13:13
|FORMT
|1,14
|5.301.822
|% 14,00
|
|UMPAS
|1,76
|129.138
|% 10,00
|
|GARFA
|10,90
|1.434.896
|% 9,99
|
|SANFM
|16,52
|286.156
|% 9,99
|
|AYCES
|48,94
|1.227.205
|% 9,98
|
|CASA
|96,95
|234.639
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|1.194.161
|% -9,95
|
|ORMA
|26,62
|307.300
|% -9,95
|
|SNPAM
|15,53
|170.526
|% -9,87
|
|UFUK
|13,80
|162.450
|% -9,80
|
|GARAN
|7,04
|954.715.141
|% 1,15
|
|EREGL
|17,99
|453.029.865
|% 0,84
|
|KOZAL
|108,00
|306.757.140
|% 2,76
|
|PETKM
|6,36
|282.355.880
|% -0,31
|
|KRDMD
|6,99
|259.948.972
|% 1,30
|
|GARAN
|7,04
|954.715.141
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,80
|190.081.431
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,08
|193.375.263
|% 0,48
|
|TSKB
|1,22
|74.016.945
|% 0,83
|
|AKBNK
|4,89
|240.317.267
|% 0,20
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2737
|8,2762
|% 1,19
|
|Euro
|9,9718
|9,9775
|% 1,12
|
|Sterlin
|11,4696
|11,5271
|% 0,95
|
|Frank
|8,9988
|9,0530
|% 1,26
|
|Riyal
|2,1988
|2,2099
|% 1,09
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-4,33
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,20
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.195
|40,00
|
|Tam
|3.132
|3.213
|41,35
|
|Yarım
|1.514
|1.554
|20,01
|
|Çeyrek
|759
|777
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,03
|
|B. Petrol
|64,98
|64,98
|-0,34
|