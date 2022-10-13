***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2022 10:08
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071521
BIST
14:303.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 50,84
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.530
14:3018,5902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5924
En Düşük
18,5039
14:3018,1350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1131
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9750
14:301.001,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.001,47
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler14:28
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|203.601.085
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|113.320.314
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|277.843.374
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|93.070.419
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|RODRG
|28,48
|6.977.663
|% -7,89
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|HUNER
|6,43
|600.596.769
|% -6,13
|
|THYAO
|88,20
|4.507.896.063
|% 3,64
|
|SASA
|83,10
|1.358.904.450
|% 1,47
|
|PETKM
|14,73
|1.272.448.053
|% 0,55
|
|AKBNK
|13,05
|1.192.404.339
|% 0,93
|
|ASELS
|31,46
|1.067.904.798
|% -0,51
|
|EKGYO
|4,20
|602.395.584
|% 1,45
|
|DOHOL
|5,44
|597.431.263
|% 3,42
|
|ODAS
|8,15
|778.597.871
|% 4,62
|
|YKBNK
|8,34
|773.304.403
|% 1,71
|
|AKBNK
|13,05
|1.192.404.339
|% 0,93
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5874
|18,5916
|% 0,14
|
|Euro
|18,1290
|18,1410
|% 0,66
|
|Sterlin
|20,7304
|20,8343
|% 0,89
|
|Frank
|18,5491
|18,6608
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,11
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|7,68
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|2,23
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|5,00
|
|Tam
|6.742
|6.794
|1,00
|
|Yarım
|3.285
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,30
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,10
|
|B. Petrol
|92,65
|92,65
|0,20
|
Seans Raporu
14:28
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14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 51 artarak (% 1.50 ) 3, 901
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14:40NATEN
Yüzde 4.63 oranında artışla 94.85 lira fiyatla işlem gören hissede 452, 815 adet işlem
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14:39IZMDC
Yüzde 7.30 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 212, 744 adet işlem