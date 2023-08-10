***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 16:14
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183632
BIST
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17:217.544
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -56,53
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:2127,0517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0616
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0517
En Düşük
26,4619
17:2129,8745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2425
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:211.665,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.665,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:20
|TRCAS
|18,70
|309.352.467
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|19.623.930
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|208.974.633
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.311.013
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.164.082.933
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.340.760
|% -9,98
|
|ASGYO
|18,24
|3.790.105.416
|% -9,97
|
|THYAO
|261,60
|13.249.919.474
|% 0,62
|
|YKBNK
|16,13
|11.662.274.006
|% 0,56
|
|ISCTR
|17,78
|11.363.346.267
|% 0,85
|
|AKBNK
|31,66
|10.249.448.601
|% 2,26
|
|ASTOR
|118,30
|7.074.547.905
|% 1,02
|
|YKBNK
|16,13
|11.662.274.006
|% 0,56
|
|SKBNK
|3,76
|2.329.092.932
|% 9,94
|
|ISCTR
|17,78
|11.363.346.267
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,65
|2.912.007.790
|% -4,53
|
|AKBNK
|31,66
|10.249.448.601
|% 2,26
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0093
|27,0684
|% 0,29
|
|Euro
|29,8177
|29,8455
|% 0,72
|
|Sterlin
|34,4133
|34,5859
|% 0,50
|
|Frank
|30,8257
|31,0114
|% 0,53
|
|Riyal
|7,1836
|7,2196
|% 0,11
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|2,33
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|2,96
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.092
|11.184
|-31,00
|
|Yarım
|5.554
|5.618
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.809
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,73
|19,75
|0,06
|
|B. Petrol
|87,35
|87,35
|-0,20
|