***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.10.2023 11:01
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LINK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199321
BIST
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13:208.440
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -73,99
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
13:2027,5710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1353
|Açılış
|: 27,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
13:2029,0119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2370
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
13:201.615,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.615,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler13:18
|ICUGS
|9,02
|4.620.891
|% 10,00
|
|BFREN
|8.155,10
|17.182.796
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|14.197.642
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|3.591.034
|% 9,99
|
|MRSHL
|795,90
|58.833.206
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|13.264.660
|% -9,99
|
|MIATK
|548,20
|102.786.137
|% -9,97
|
|SNPAM
|50,65
|659.260
|% -9,96
|
|TARKM
|444,40
|84.514.214
|% -9,86
|
|HLGYO
|5,40
|281.792.810
|% -6,09
|
|THYAO
|241,90
|4.188.549.497
|% -2,34
|
|TUPRS
|150,90
|3.837.511.988
|% -2,65
|
|ZOREN
|7,57
|3.410.589.181
|% 9,87
|
|PETKM
|21,96
|2.705.212.213
|% 0,73
|
|BIMAS
|287,00
|2.374.444.753
|% 0,88
|
|ZOREN
|7,57
|3.410.589.181
|% 9,87
|
|KATMR
|2,82
|383.918.739
|% 5,22
|
|IHLAS
|1,29
|173.308.161
|% 4,03
|
|ODAS
|14,36
|1.812.049.279
|% 3,01
|
|PETKM
|21,96
|2.705.212.213
|% 0,73
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5657
|27,5710
|% 0,49
|
|Euro
|28,9953
|29,0119
|% 0,82
|
|Sterlin
|33,3356
|33,5027
|% 0,67
|
|Frank
|29,9308
|30,1111
|% 0,65
|
|Riyal
|7,3273
|7,3641
|% 0,23
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-0,33
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.615
|2,78
|
|Cumhuriyet
|11.099
|11.267
|16,00
|
|Tam
|10.863
|10.946
|-14,00
|
|Yarım
|5.448
|5.490
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.745
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|18,68
|18,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|89,98
|89,98
|-0,94
|