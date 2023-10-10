***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.10.2023 10:03
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203611
BIST
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10:518.378
En Düşük
|Değişim
|: 2,25%
|| 184,15
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.386
10:5127,7292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0604
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
27,9772
En Düşük
27,6377
10:5129,3563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0720
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,6689
En Düşük
29,2127
10:511.654,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.654,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler10:49
|TARKM
|679,80
|47.664.177
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|347.671.374
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|89.088.127
|% 10,00
|
|DMRGD
|21,90
|1.199.665.110
|% 9,99
|
|PRDGS
|9,36
|94.375.047
|% 9,99
|
|BALAT
|27,16
|3.447.324
|% -9,95
|
|SUMAS
|219,90
|21.990
|% -4,35
|
|MMCAS
|14,00
|167.678
|% -3,71
|
|SODSN
|67,25
|108.811
|% -3,45
|
|ISBTR
|279.000,00
|558.000
|% -2,97
|
|THYAO
|233,70
|1.876.193.507
|% 2,86
|
|ASELS
|42,70
|1.631.391.545
|% -2,69
|
|TUPRS
|150,20
|1.242.911.385
|% 1,56
|
|DMRGD
|21,90
|1.199.665.110
|% 9,99
|
|ASTOR
|128,70
|1.007.316.239
|% 4,63
|
|ZOREN
|6,47
|829.951.102
|% 5,20
|
|KATMR
|3,15
|355.911.826
|% -2,17
|
|EKGYO
|8,37
|593.107.761
|% 2,20
|
|DMRGD
|21,90
|1.199.665.110
|% 9,99
|
|ODAS
|13,14
|681.674.676
|% 5,54
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7211
|27,7270
|% 0,21
|
|Euro
|29,3354
|29,3525
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,7947
|33,9642
|% 0,04
|
|Frank
|30,4773
|30,6609
|% 0,20
|
|Riyal
|7,3695
|7,4065
|% 0,13
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-3,67
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.199
|11.298
|-34,00
|
|Yarım
|5.617
|5.666
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.800
|2.833
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,76
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,40
|-0,09
|
|B. Petrol
|87,87
|87,87
|-0,28
|
Seans Raporu
10:49
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