***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 11:58
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205742
BIST
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14:338.126
En Düşük
|Değişim
|: -1,62%
|| -133,45
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.088
En Yüksek
8.242
14:3327,8007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0750
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
14:3329,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0180
|Açılış
|: 29,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
14:331.692,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 25,77
|Açılış
|: 1.692,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.692,59
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler14:33
|AYCES
|465,30
|28.184.627
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|49.686.664
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|236.513.514
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|44.149.532
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|44.794.555
|% 9,99
|
|EMNIS
|76,55
|1.322.947
|% -9,99
|
|CASA
|147,50
|18.158.725
|% -9,95
|
|SNKRN
|31,70
|4.016.957
|% -9,69
|
|TETMT
|2.115,00
|10.492.175
|% -9,54
|
|IHAAS
|16,44
|243.776.430
|% -9,12
|
|BRSAN
|992,50
|3.289.002.118
|% 0,42
|
|THYAO
|221,20
|3.156.377.635
|% -1,73
|
|PETKM
|24,08
|2.585.946.356
|% 2,91
|
|ASELS
|43,42
|2.437.314.824
|% 0,74
|
|YKBNK
|18,81
|2.411.100.823
|% -2,84
|
|ZOREN
|6,36
|1.159.015.178
|% 0,47
|
|EKGYO
|7,77
|1.374.771.548
|% -2,02
|
|YKBNK
|18,81
|2.411.100.823
|% -2,84
|
|PETKM
|24,08
|2.585.946.356
|% 2,91
|
|ODAS
|13,39
|1.237.775.613
|% -1,03
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7955
|27,8007
|% 0,27
|
|Euro
|29,2784
|29,2887
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,7447
|33,9139
|% 0,25
|
|Frank
|30,5008
|30,6845
|% 0,32
|
|Riyal
|7,3893
|7,4263
|% 0,25
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|26,02
|
|Altın Gr.
|1.692
|1.692
|26,05
|
|Cumhuriyet
|11.677
|11.853
|67,00
|
|Tam
|11.441
|11.525
|98,00
|
|Yarım
|5.738
|5.785
|50,00
|
|Çeyrek
|2.860
|2.892
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,30
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|19,83
|19,86
|0,38
|
|B. Petrol
|89,07
|89,07
|3,07
|
Seans Raporu
14:33
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