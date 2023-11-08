***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2023 10:01
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LINK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215532
BIST
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14:167.856
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 11,31
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.856
En Yüksek
7.943
14:1628,5449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0533
|Açılış
|: 28,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:1630,4805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0175
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:161.800,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,46
|Açılış
|: 1.800,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:16
|TABGD
|179,30
|1.508.509.230
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.680.657
|% 10,00
|
|ESCOM
|48,64
|51.249.102
|% 10,00
|
|PKENT
|238,90
|292.472.397
|% 9,99
|
|SNPAM
|122,20
|13.777.817
|% 9,99
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|MAALT
|962,50
|235.867.119
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|6.458.040
|% -9,94
|
|UFUK
|110,80
|3.500.556
|% -9,92
|
|ARZUM
|41,60
|442.004.399
|% -7,02
|
|THYAO
|229,40
|5.239.768.547
|% 1,50
|
|TUPRS
|150,00
|2.354.413.172
|% 0,67
|
|TCELL
|55,40
|2.134.265.242
|% 4,33
|
|ISCTR
|21,00
|1.708.046.413
|% -2,78
|
|BIMAS
|310,00
|1.675.442.968
|% 4,64
|
|EKGYO
|6,88
|807.664.694
|% 0,29
|
|ZOREN
|5,43
|620.538.796
|% 0,00
|
|ADESE
|2,05
|183.682.964
|% 3,02
|
|ISCTR
|21,00
|1.708.046.413
|% -2,78
|
|YKBNK
|17,00
|1.303.447.881
|% -2,13
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4883
|28,5449
|% 0,19
|
|Euro
|30,4681
|30,4805
|% -0,06
|
|Sterlin
|34,8597
|35,0345
|% -0,18
|
|Frank
|31,5198
|31,7097
|% 0,02
|
|Riyal
|7,5824
|7,6204
|% 0,13
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,35
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|881,41
|883,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,40
|1.028,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,20
|81,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,61
|1.963,98
|% 0,66
|