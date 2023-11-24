***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2023 10:00
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219772
BIST
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12:477.896
En Düşük
|Değişim
|: -0,03%
|| -2,45
|Açılış
|: 7.902
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.868
En Yüksek
7.910
12:4728,8795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0538
|Açılış
|: 28,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,9208
En Düşük
28,7603
12:4731,5117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0109
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8246
En Düşük
31,3788
12:471.851,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.851,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
|
1.854,57
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler12:45
|ECZYT
|324,50
|540.208.255
|% 10,00
|
|ANGEN
|15,41
|98.898.223
|% 9,99
|
|TRILC
|13,43
|171.736.599
|% 9,99
|
|RTALB
|13,90
|78.030.720
|% 9,97
|
|BINHO
|201,10
|27.696.498
|% 9,95
|
|DAPGM
|56,00
|255.436.470
|% -9,97
|
|ORMA
|182,70
|4.110.019
|% -9,96
|
|QNBFB
|286,50
|1.104.458
|% -7,73
|
|AYES
|45,18
|285.267
|% -6,23
|
|RODRG
|63,95
|9.398.316
|% -5,54
|
|THYAO
|262,50
|3.349.062.595
|% 0,67
|
|TUPRS
|150,40
|1.611.555.532
|% 0,33
|
|EREGL
|39,82
|1.193.234.801
|% 1,22
|
|ISCTR
|20,96
|1.057.029.059
|% -0,85
|
|YKBNK
|17,56
|984.280.531
|% -0,17
|
|IHLAS
|1,29
|108.819.100
|% -3,01
|
|EKGYO
|7,32
|536.537.948
|% 0,83
|
|YKBNK
|17,56
|984.280.531
|% -0,17
|
|ISCTR
|20,96
|1.057.029.059
|% -0,85
|
|ZOREN
|4,95
|213.901.219
|% -0,40
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8752
|28,8792
|% 0,19
|
|Euro
|31,4978
|31,5099
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,1330
|36,3142
|% 0,40
|
|Frank
|32,5360
|32,7320
|% 0,29
|
|Riyal
|7,6809
|7,7195
|% 0,34
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,69
|23,73
|% 0,66
|
|Platin
|922,07
|923,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.059,55
|1.061,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,38
|81,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.994,35
|1.994,64
|% 0,66
|