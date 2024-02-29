***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.02.2024 10:38
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252899
BIST
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12:229.152
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 89,45
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.166
12:2231,2258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0241
|Açılış
|: 31,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
12:2233,9487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0958
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
12:222.043,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,07
|Açılış
|: 2.043,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler12:20
|ISYAT
|12,10
|56.142.432
|% 10,00
|
|LMKDC
|28,66
|75.843.359
|% 9,98
|
|BRKVY
|199,60
|28.368.306
|% 9,97
|
|BMSCH
|26,26
|105.107.305
|% 9,97
|
|ISGSY
|30,70
|31.521.286
|% 9,96
|
|EMNIS
|162,00
|2.436.480
|% -10,00
|
|SNKRN
|40,50
|1.492.911
|% -10,00
|
|ERSU
|28,16
|6.298.125
|% -9,97
|
|KARTN
|115,30
|257.831.887
|% -6,72
|
|YAPRK
|376,00
|186.864.370
|% -4,51
|
|EREGL
|46,02
|5.568.371.774
|% -1,88
|
|PGSUS
|877,50
|3.538.253.278
|% 2,57
|
|THYAO
|281,75
|3.308.761.539
|% 2,08
|
|REEDR
|67,65
|2.149.923.785
|% 7,47
|
|MIATK
|73,55
|2.079.015.539
|% 3,23
|
|EREGL
|46,02
|5.568.371.774
|% -1,88
|
|ISCTR
|10,97
|807.320.172
|% 0,09
|
|EKGYO
|11,29
|786.753.690
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,45
|318.039.780
|% 0,37
|
|YKBNK
|23,30
|1.233.968.642
|% 1,30
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2199
|31,2276
|% 0,08
|
|Euro
|33,9664
|33,9825
|% 0,38
|
|Sterlin
|39,4272
|39,6249
|% 0,11
|
|Frank
|35,4089
|35,6222
|% 0,11
|
|Riyal
|8,3011
|8,3427
|% 0,08
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|887,22
|889,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,50
|947,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,89
|81,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,13
|2.035,42
|% 0,66
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