***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği2022 yılı değerleme raporuRapor Tarihi01.11.2022AçıklamalarBilindiği üzere, Şirketimizin yıl sonu finansal tablolarının hazırlanması aşamasında aktifinde yer alan "yatırım amaçlı gayrimenkul"ün değerlemesi Sermaye Piyasası Kurulu listesinde yer alan bir gayrimenkul değerleme şirketine yaptırılarak değerleme sonucu ulaşılan tutarlar finansal tablolarımıza yansıtılmaktadır. Söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolarımızdaki değeri 5.220.000,-TL'dir.Bu bağlamda, söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün 2022 yılı değerlemesi, Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ne yaptırılmış olup, hazırlanan 1 Kasım 2022 tarihli gayrimenkul değerleme raporu bugün Şirketimize sunulmuştur. Anılan Raporda, İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Dursunköy Mahallesindeki 6.543,68m2 alana sahip yatırım amaçlı gayrimenkulümüzün piyasa değeri 11.778.000,-TL olarak tespit edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076072BIST