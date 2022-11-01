***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
01.11.2022 20:20
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2022 yılı değerleme raporu
Rapor Tarihi
01.11.2022
Açıklamalar
Bilindiği üzere, Şirketimizin yıl sonu finansal tablolarının hazırlanması aşamasında aktifinde yer alan "yatırım amaçlı gayrimenkul"ün değerlemesi Sermaye Piyasası Kurulu listesinde yer alan bir gayrimenkul değerleme şirketine yaptırılarak değerleme sonucu ulaşılan tutarlar finansal tablolarımıza yansıtılmaktadır. Söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolarımızdaki değeri 5.220.000,-TL'dir.
Bu bağlamda, söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün 2022 yılı değerlemesi, Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ne yaptırılmış olup, hazırlanan 1 Kasım 2022 tarihli gayrimenkul değerleme raporu bugün Şirketimize sunulmuştur. Anılan Raporda, İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Dursunköy Mahallesindeki 6.543,68m2 alana sahip yatırım amaçlı gayrimenkulümüzün piyasa değeri 11.778.000,-TL olarak tespit edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076072
BIST
18:054.055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 75,71
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
18:0518,6248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,3803
18:0518,3921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0115
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,1053
18:05984,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,56
|Açılış
|: 984,43
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
972,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|180,40
|330.168.671
|% 10,00
|
|KRGYO
|8,69
|94.494.174
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|61.113.948
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.910.095
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.430.647
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|120.527.404
|% -9,93
|
|BRKO
|1,96
|2.098.191
|% -9,68
|
|LIDER
|48,26
|156.294.034
|% -8,94
|
|KRTEK
|25,06
|105.179.034
|% -8,41
|
|VERTU
|32,84
|170.083.803
|% -8,27
|
|THYAO
|102,40
|6.407.381.966
|% 1,09
|
|SASA
|131,50
|4.339.158.378
|% 9,40
|
|ASELS
|33,34
|3.732.058.529
|% 3,48
|
|SISE
|32,98
|3.510.729.698
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,51
|2.818.377.282
|% 2,27
|
|ISCTR
|9,38
|2.714.736.618
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,25
|2.720.007.473
|% 0,43
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|TSKB
|2,97
|638.827.291
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5953
|18,6248
|% 0,10
|
|Euro
|18,3639
|18,3921
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,2424
|21,3490
|% -0,08
|
|Frank
|18,5190
|18,6305
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|13,47
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,90
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.611
|6.684
|33,00
|
|Yarım
|3.221
|3.268
|19,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,70
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,28
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|1,97
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
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17:58ISKPL
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17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de