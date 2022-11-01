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***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu

01.11.2022 20:20
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu


***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2022 yılı değerleme raporu
Rapor Tarihi
01.11.2022
Açıklamalar

Bilindiği üzere, Şirketimizin yıl sonu finansal tablolarının hazırlanması aşamasında aktifinde yer alan "yatırım amaçlı gayrimenkul"ün değerlemesi Sermaye Piyasası Kurulu listesinde yer alan bir gayrimenkul değerleme şirketine yaptırılarak değerleme sonucu ulaşılan tutarlar finansal tablolarımıza yansıtılmaktadır. Söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolarımızdaki değeri 5.220.000,-TL'dir.
Bu bağlamda, söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün 2022 yılı değerlemesi, Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ne yaptırılmış olup, hazırlanan 1 Kasım 2022 tarihli gayrimenkul değerleme raporu bugün Şirketimize sunulmuştur. Anılan Raporda, İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Dursunköy Mahallesindeki 6.543,68m2 alana sahip yatırım amaçlı gayrimenkulümüzün piyasa değeri 11.778.000,-TL olarak tespit edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076072


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Tam 6.611 6.684 33,00  
Yarım 3.221 3.268 19,00  
Çeyrek 1.616 1.633 9,00  
Gümüş.Ons 19,66 19,70 0,51  
Gümüş Gr. 11,73 11,75 0,28  
B. Petrol 94,78 94,78 1,97  
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