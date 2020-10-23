***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23 Ekim 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında1. Şirketimizin 5.500.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin %100 oranında artırılmak suretiyle 11.000.000,-TL'na çıkarılmasına ve artırılan 5.500.000,-TL sermayenin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,2. Sermaye artırımı ve bu sermaye artırımından itibaren yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payların Borsada işlem gören C grubu hamiline yazılı pay niteliğinde olması amaçlarıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Pay Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin değiştirilmesine,3. Esas Sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,4. Gerekli izinlerin alınmasını takiben Esas Sözleşmenin 6 ve 7'nci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesi önerisinin yapılacak genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883436BIST