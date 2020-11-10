***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.11.2020 18:39
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 6 Kasım 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 5.500.000,-TL'ndan 11.000.000,-TL'na artırılmasına ilişkin Esas Sözleşmenin 6'ncı maddesinin değişiklik metnine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10 Kasım 2020 tarihinde onay verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887835
BIST
18:051.243
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|3,63
|2.242.981
|% 10,00
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|ALCAR
|154,00
|44.154.737
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.478,90
|901.274
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.326.205
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.997.152
|% 9,99
|
|RODRG
|10,53
|4.323.979
|% -10,00
|
|MERKO
|12,89
|24.636.137
|% -9,99
|
|DAGHL
|17,97
|7.174.443
|% -9,97
|
|BALAT
|7,52
|951.396
|% -9,94
|
|BLCYT
|7,19
|42.216.073
|% -9,90
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|THYAO
|11,50
|5.677.647.346
|% 7,68
|
|GARAN
|7,76
|4.134.803.079
|% 3,74
|
|TCELL
|15,38
|1.947.493.366
|% -5,99
|
|PGSUS
|53,40
|1.855.338.428
|% 9,92
|
|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|GARAN
|7,76
|4.134.803.079
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,55
|1.280.817.473
|% 3,24
|
|THYAO
|11,50
|5.677.647.346
|% 7,68
|
|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|EKGYO
|1,87
|656.088.488
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1519
|8,1624
|% 1,36
|
|Euro
|9,6317
|9,6481
|% 1,40
|
|Sterlin
|10,7787
|10,8327
|% 2,03
|
|Frank
|8,8891
|8,9427
|% 1,28
|
|Riyal
|2,1683
|2,1792
|% 1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.880
|1.880
|14,19
|
|Altın Gr.
|493
|493
|10,48
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.279
|3.364
|18,21
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|8,81
|
|Çeyrek
|795
|814
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,11
|
|B. Petrol
|43,20
|43,20
|0,80
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