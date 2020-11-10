***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 6 Kasım 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 5.500.000,-TL'ndan 11.000.000,-TL'na artırılmasına ilişkin Esas Sözleşmenin 6'ncı maddesinin değişiklik metnine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10 Kasım 2020 tarihinde onay verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887835BIST