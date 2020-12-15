***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.12.2020 18:33
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2020-06.11.2020-10.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15 Aralık 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin değişiklik metni onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893270
BIST
18:051.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.400
En Düşük
1.385
18:057,8409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0099
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
18:059,5345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0082
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
18:05465,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,70
|Açılış
|: 465,45
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
468,40
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|3.264,80
|467.526.771
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.631.642
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|874.372
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,31
|2.162.788
|% 9,98
|
|ISGSY
|19,83
|128.316.588
|% 9,98
|
|RTALB
|33,12
|170.091.570
|% -10,00
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|IZMDC
|12,63
|56.657.687
|% -9,98
|
|BERA
|17,70
|108.495.693
|% -9,97
|
|ROYAL
|4,46
|1.273.792
|% -9,90
|
|GARAN
|9,65
|2.082.635.008
|% -0,10
|
|ODAS
|4,01
|2.065.405.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,42
|2.015.321.091
|% -0,18
|
|PETKM
|4,95
|1.692.498.963
|% 2,06
|
|EKGYO
|2,10
|1.455.226.620
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,10
|1.455.226.620
|% 3,45
|
|ODAS
|4,01
|2.065.405.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,42
|2.015.321.091
|% -0,18
|
|PETKM
|4,95
|1.692.498.963
|% 2,06
|
|YKBNK
|3,14
|999.352.206
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8332
|7,8409
|% -0,13
|
|Euro
|9,5247
|9,5345
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,4879
|10,5405
|% 0,51
|
|Frank
|8,8035
|8,8565
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0818
|2,0923
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|19,54
|
|Altın Gr.
|465
|466
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,13
|
|B. Petrol
|50,74
|50,74
|0,45
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 42 artarak (% 0.48 ) 1, 548
-
17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, RTALB, ISKUR
-
17:53OSMEN
Yüzde 5.50 oranında artışla 24.16 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 101 adet işlem
-
17:52ALBRK
Yüzde 4.30 oranında artışla 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 130, 147 adet işlem
-
17:50XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 28, 197.00 milyon TL de