***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanan Şirket Esas Sözleşmesinin 13 ve 14 üncü maddelerine ilişkin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2022 tarih ve 20142 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Komuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020140BIST