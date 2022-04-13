***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.04.2022 18:18
mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanan Şirket Esas Sözleşmesinin 13 ve 14 üncü maddelerine ilişkin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2022 tarih ve 20142 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Komuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020140
BIST
18:052.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,33
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
18:0514,5958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
18:0515,9299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1195
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9374
En Düşük
15,7820
18:05928,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,25
|Açılış
|: 928,36
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,92
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|3,52
|1.405.765
|% 10,00
|
|KOZAA
|31,70
|1.959.893.436
|% 9,99
|
|ULUSE
|160,70
|25.339.047
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.826.445
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,56
|12.460.780
|% 9,87
|
|ASUZU
|81,00
|24.803.685
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|7.256.207
|% -9,97
|
|KONKA
|17,89
|284.006.667
|% -9,96
|
|ISFIN
|4,10
|375.069.519
|% -9,89
|
|KERVN
|0,60
|1.284.860
|% -9,09
|
|THYAO
|36,98
|4.235.915.944
|% -0,70
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% -0,66
|
|SISE
|17,36
|3.297.650.558
|% 0,52
|
|KOZAL
|170,60
|3.103.662.544
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% -0,62
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% -0,62
|
|ODAS
|2,28
|1.116.761.536
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,71
|1.140.407.954
|% -0,37
|
|ZOREN
|2,19
|882.217.722
|% 8,42
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5924
|14,5943
|% -0,03
|
|Euro
|15,9075
|15,9368
|% 0,80
|
|Sterlin
|19,0677
|19,1633
|% 0,87
|
|Frank
|15,5554
|15,6491
|% -0,10
|
|Riyal
|3,8793
|3,8988
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|8,67
|
|Altın Gr.
|928
|928
|6,32
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,69
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,09
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|4,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PCILT
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 261 adet işlem
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17:58ECZYT
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 48.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 261 adet işlem
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17:57PINSU
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 167, 356 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 58, 156.00 milyon TL de
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17:56FORMT
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 091, 677 adet işlem