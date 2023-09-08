***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında1. 11.000.000,-TL olan Şirket ödenmiş sermayesinin %200 oranında artırılmak suretiyle 33.000.000,-TL'na çıkarılmasına ve artırılan 22.000.000,-TL sermayenin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,2. İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle artırılan 22.000.000,-TL'nin 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla yasal defter ve kayıtlarımızda yer alan 4.982.982,63 TL "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" ve 17.017.017,37 TL "Olağanüstü Yedekler" Hesaplarından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 30 Haziran 2023 tarihli finansal tablolarımıza göre ise tamamının "Geçmiş Yıllar Karları" Hesabından karşılanmasına,3. Artırılan 22.000.000,-TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesine ve kaydileştirme esasları çerçevesinde kaydi pay olarak ihracına,4. Sermaye artırımı amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki gibi değiştirilmesine,5. Sermaye artırımına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193343BIST