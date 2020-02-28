***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
28.02.2020 19:25
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2020
Karar Sayısı
2020/02
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle düzenlenmiş Faaliyet Raporunu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunu (KYBF) incelemiş bulunuyoruz.
Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
Şirketin Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
Ayrıca yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış Faaliyet Raporunun, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun (KYBF)işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu finansal riskler ve belirsizliklerle birlikte, gerçeği dürüstçe yansıtmaktadır.
a) 01/01/2019 - 31/12/2019 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu
b) 01/01/2019 - 31/12/2019 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)
c) 01/01/2019 - 31/12/2019 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)
MURAT KASAROĞLU SELMA GÜNAYDIN
GENEL MÜDÜR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823027
BIST