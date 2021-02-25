***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 19.571.433 15.672.440Satışların Maliyeti31 -3.134.234 -2.366.178TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.437.199 13.306.262Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)16.437.199 13.306.262Genel Yönetim Giderleri28 -3.725.354 -3.679.830Pazarlama Giderleri28 -2.722.512 -2.655.227Araştırma ve Geliştirme Giderleri28 -2.375.270 -1.940.482Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 226.591 248.508Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -143.013 -145.118ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.697.641 5.134.113Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 1.724.733 969.263Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-391.175FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.422.374 5.712.201Finansman Gelirleri36 7.509.210 4.105.531Finansman Giderleri36 -2.377.972 -1.452.808SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.553.612 8.364.924Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.452.014 -918.581Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -2.329.294 -1.133.820Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -122.720 215.239SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.101.598 7.446.343DÖNEM KARI (ZARARI)12.101.598 7.446.343Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.101.598 7.446.343Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 1,10000000 1,35000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 2,03000000 1,35000000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.071.288 8.014.988Dönem Karı (Zararı)12.101.598 7.446.343Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 12.101.598 7.446.343Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.059.414 1.061.979Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-17 2.386.409 1.913.890Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -571 12.311Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -571 12.311Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 40.861 284.505Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 40.861 284.505Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36 -261.993 -655.221Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler36 -573.123 -691.465Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler36 286.559 83.250Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 139.921 106.299Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -115.350 -153.305Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.242.000 -250.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.242.000 -250.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 136.708 -237.621Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -5.885Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-5.885İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.232.298 -1.245.962Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 964.665 -2.406.986İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 964.665 -2.406.986Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 18.220 18.254İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 18.220 18.254Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 11.822 -7.606Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 6.924 -1.740Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 50.252 491.310İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 50.252 491.310Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 482.536 477.543Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -328.467 164.205İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -328.467 164.205Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -3.673 40.967İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 30.019 -21.909Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 30.019 -21.909Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.393.310 7.262.360Vergi İadeleri (Ödemeleri)38 -322.022 752.628YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.253.045 -3.028.487Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-17 -3.253.045 -3.028.487Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -476.920 -81.604Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -2.776.125 -2.946.883Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-779.047 -66.412Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Temettüler-1.358.112 -650.000Ödenen Faiz-83.249Alınan Faiz579.065 666.837YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.039.196 4.920.089NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.039.196 4.920.089DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 23.760.478 18.840.389DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 33.799.674 23.760.478Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 33.818.360 23.785.106Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 6.065.700 7.169.715İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 6.065.700 7.169.715Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 19.047 37.267İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 19.047 37.267Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 5.347 17.169Peşin Ödenmiş Giderler12 45.274 51.948İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 45.274 51.948Diğer Dönen Varlıklar29 0 30.019İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 30.019ARA TOPLAM39.953.728 31.091.224TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.953.728 31.091.224DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 344 344İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 344 344Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 3.992.000 2.750.000Maddi Duran Varlıklar14 501.451 115.233Mobilya ve Demirbaşlar501.451 115.233Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.942.412 6.461.994Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.942.412 6.461.994Peşin Ödenmiş Giderler12 2.947 3.197İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 2.947 3.197Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.439.154 9.330.768TOPLAM VARLIKLAR51.392.882 40.421.992KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 446.163 511.261İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 446.163 511.261Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.439.679 957.143Diğer Borçlar9 521.148 849.615İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 521.148 849.615Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 162.128 165.801İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 162.128 165.801Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 594.440 916.462Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM3.163.558 3.400.282TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.163.558 3.400.282UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.559.073 2.286.208Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.559.073 2.286.208Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 163.620 26.912Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.722.693 2.313.120TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.886.251 5.713.402ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.506.631 34.708.590Ödenmiş Sermaye30 11.000.000 5.500.000Sermaye Düzeltme Farkları30 0 4.178.483Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 722.629 668.074Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 722.629 668.074Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 1.728.151 1.728.151Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -1.005.522 -1.060.077Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 892.011 892.011Yasal Yedekler892.011 892.011Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 20.790.393 16.023.679Net Dönem Karı veya Zararı39 12.101.598 7.446.343TOPLAM ÖZKAYNAKLAR45.506.631 34.708.590TOPLAM KAYNAKLAR51.392.882 40.421.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -980.729 546.021 9.698.091 7.321.578 27.991.596 27.991.596Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -980.729 546.021 9.698.091 7.321.578 27.360.800 27.360.800Transferler345.990 6.975.588 -7.321.578 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-79.348 7.446.343 7.366.995 7.366.995Dönem Karı (Zararı)39 7.446.343 7.446.343 7.446.343Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 -79.348 -79.348 -79.348Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.590 34.708.590Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.591 34.708.591Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.591 34.708.591Transferler7.446.343 -7.446.343 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)54.555 12.101.598 12.156.153 12.156.153Dönem Karı (Zararı)39 12.101.598 12.101.598 12.101.598Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 54.555 54.555 54.555Sermaye Arttırımı5.500.000 -4.178.483 -1.321.517Kar Payları30 -1.358.112 -1.358.112 -1.358.112Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30 11.000.000 0 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.101.598 7.446.343DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar54.555 -79.348Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37 69.942 -101.728Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37 -15.387 22.380Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri37 -15.387 22.380Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.555 -79.348TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.156.153 7.366.995Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.156.153 7.366.995http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913088BIST