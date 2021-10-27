***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 19:11
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 11.641.794 11.106.726 3.773.706 3.475.878
Satışların Maliyeti
31 -2.197.083 -2.162.401 -746.720 -774.994
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.444.711 8.944.325 3.026.986 2.700.884
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.444.711 8.944.325 3.026.986 2.700.884
Genel Yönetim Giderleri
28 -3.207.831 -2.743.638 -1.001.403 -911.305
Pazarlama Giderleri
28 -1.989.240 -1.946.593 -694.852 -676.547
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -1.978.847 -1.756.148 -690.609 -609.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 317.607 139.449 17.092 12.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -78.869 -40.306 3.825 28.751
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.507.531 2.597.089 661.039 544.947
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 208.092 389.451 148.396 73.498
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.715.623 2.986.540 809.435 618.445
Finansman Gelirleri
36 6.502.468 7.266.186 671.328 3.594.199
Finansman Giderleri
36 -321.949 -694.486 -105.240 -82.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.896.142 9.558.240 1.375.523 4.129.926
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.047.171 -1.771.452 -279.258 -805.304
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -1.454.772 -1.702.515 -32.699 -802.783
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -592.399 -68.937 -246.559 -2.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.848.971 7.786.788 1.096.265 3.324.622
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.848.971 7.786.788 1.096.265 3.324.622
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.848.971 7.786.788 1.096.265 3.324.622
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,62000000 1,42000000 0,10000000 0,60000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.413.590 12.151.791
Dönem Karı (Zararı)
6.848.971 7.786.788
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.848.971 7.786.788
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.268.484 2.187.051
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.081.001 1.746.640
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
32.285 881
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32.285 881
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
246.692 293.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
246.692 293.198
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-802.925 -179.601
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-994.009 -336.244
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
299.521 235.205
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
46.583 36.333
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-155.020 -114.895
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
321.955 321.955
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
592.399 68.937
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-134.901
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-134.901
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-202.923 69.942
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.416.471 3.671.179
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.130.264 4.627.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.130.264 4.627.065
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.300
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.243 -1.407
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-41.121 9.780
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.308 -108.560
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-75.308 -108.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-353.650 -347.013
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-540.510
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-540.510
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-277.131
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
505
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.660 30.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35.659 30.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.533.926 13.645.018
Ödenen Temettüler
-3.235.291 -1.358.112
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-580.101 -135.115
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-304.944
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.303.466 -2.308.983
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.303.466 -2.308.983
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.125 -347.582
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.275.341 -1.961.401
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
694.488 48.633
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
-299.521 -235.205
Alınan Faiz
994.009 336.245
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-52.407
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.804.612 9.891.441
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.804.612 9.891.441
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.799.592 23.716.451
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.604.204 33.607.892
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
51 39.686.170 33.818.360
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
7 1.935.435 6.065.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.935.435 6.065.700
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 19.049 19.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.049 19.047
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
10 7.590 5.347
Peşin Ödenmiş Giderler
12 85.874 45.274
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 85.874 45.274
ARA TOPLAM
41.734.118 39.953.728
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.734.118 39.953.728
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 344 344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 344 344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 3.992.000 3.992.000
Maddi Duran Varlıklar
14 428.363 501.451
Mobilya ve Demirbaşlar
428.363 501.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.237.966 6.942.412
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.237.966 6.942.412
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.468 2.947
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.468 2.947
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.662.141 11.439.154
TOPLAM VARLIKLAR
54.396.259 51.392.882
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
7 370.856 446.163
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 370.856 446.163
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.086.029 1.439.679
Diğer Borçlar
9 244.018 521.148
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 244.018 521.148
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
li Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 197.787 162.128
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 14.338 594.440
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
1.913.028 3.163.558 0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.805.765 2.559.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.805.765 2.559.073
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 715.434 163.620
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.521.199 2.722.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.434.227 5.886.251
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.962.032 45.506.631
Ödenmiş Sermaye
30 11.000.000 11.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 564.350 722.629
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 564.350 722.629
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 1.728.152 1.728.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.163.802 -1.005.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.280.887 892.011
Yasal Yedekler
1.280.887 892.011
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 29.267.824 20.790.393
Net Dönem Karı veya Zararı
39 6.848.971 12.101.598
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.962.032 45.506.631
TOPLAM KAYNAKLAR
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.591 34.708.591
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
56.690 56.690 56.690
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.765.281 34.765.281
Transferler
7.446.343 -7.446.343 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37,39 54.555 7.786.788 7.841.343 7.841.343
Dönem Karı (Zararı)
39 7.786.788 7.786.788 7.786.788
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 54.555 54.555 54.555
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.358.112 -1.358.113 -1.358.113
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.005.522 892.011 22.111.910 7.843.478 41.248.511 41.248.511
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631
Transferler
388.876 11.712.722 -12.101.598
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37,39 -158.280 6.848.971 6.690.692 6.690.692
Dönem Karı (Zararı)
39 6.848.971
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -158.280
Kar Payları
30 -3.235.291 -3.235.291
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.000.000 1.728.151 -1.163.802 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37 44.643 -15.387 44.643 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 44.643 -15.387 44.643
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-158.280 54.555 -158.280 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.690.691 7.841.343 937.985 3.324.622
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.690.691 7.841.343 937.985 3.324.622
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973069
BIST