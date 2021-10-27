***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 11.641.794 11.106.726 3.773.706 3.475.878Satışların Maliyeti31 -2.197.083 -2.162.401 -746.720 -774.994TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.444.711 8.944.325 3.026.986 2.700.884Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)9.444.711 8.944.325 3.026.986 2.700.884Genel Yönetim Giderleri28 -3.207.831 -2.743.638 -1.001.403 -911.305Pazarlama Giderleri28 -1.989.240 -1.946.593 -694.852 -676.547Araştırma ve Geliştirme Giderleri28 -1.978.847 -1.756.148 -690.609 -609.144Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 317.607 139.449 17.092 12.308Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -78.869 -40.306 3.825 28.751ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.507.531 2.597.089 661.039 544.947Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 208.092 389.451 148.396 73.498FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.715.623 2.986.540 809.435 618.445Finansman Gelirleri36 6.502.468 7.266.186 671.328 3.594.199Finansman Giderleri36 -321.949 -694.486 -105.240 -82.718SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.896.142 9.558.240 1.375.523 4.129.926Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.047.171 -1.771.452 -279.258 -805.304Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -1.454.772 -1.702.515 -32.699 -802.783Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -592.399 -68.937 -246.559 -2.521SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.848.971 7.786.788 1.096.265 3.324.622DÖNEM KARI (ZARARI)6.848.971 7.786.788 1.096.265 3.324.622Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.848.971 7.786.788 1.096.265 3.324.622Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,62000000 1,42000000 0,10000000 0,60000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.413.590 12.151.791Dönem Karı (Zararı)6.848.971 7.786.788Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.848.971 7.786.788Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.268.484 2.187.051Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.081.001 1.746.640Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler32.285 881Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler32.285 881Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler246.692 293.198Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler246.692 293.198Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-802.925 -179.601Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-994.009 -336.244Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler299.521 235.205Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri46.583 36.333Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-155.020 -114.895Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler321.955 321.955Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler592.399 68.937Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-134.901Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-134.901Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-202.923 69.942İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.416.471 3.671.179Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.130.264 4.627.065İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.130.264 4.627.065Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.300İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.300Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.243 -1.407Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-41.121 9.780Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-75.308 -108.560İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-75.308 -108.560Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-353.650 -347.013Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-540.510İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-540.510Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-277.131Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)505İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.660 30.019Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)35.659 30.019Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.533.926 13.645.018Ödenen Temettüler-3.235.291 -1.358.112Vergi İadeleri (Ödemeleri)-580.101 -135.115Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-304.944YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.303.466 -2.308.983Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.303.466 -2.308.983Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.125 -347.582Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.275.341 -1.961.401Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI694.488 48.633Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıÖdenen Faiz-299.521 -235.205Alınan Faiz994.009 336.245Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-52.407YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.804.612 9.891.441NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.804.612 9.891.441DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.799.592 23.716.451DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.604.204 33.607.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 39.686.170 33.818.360Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar7 1.935.435 6.065.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.935.435 6.065.700Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 19.049 19.047İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 19.049 19.047Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar10 7.590 5.347Peşin Ödenmiş Giderler12 85.874 45.274İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 85.874 45.274ARA TOPLAM41.734.118 39.953.728TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.734.118 39.953.728DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 344 344İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 344 344Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 3.992.000 3.992.000Maddi Duran Varlıklar14 428.363 501.451Mobilya ve Demirbaşlar428.363 501.451Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 8.237.966 6.942.412Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 8.237.966 6.942.412Peşin Ödenmiş Giderler12 3.468 2.947İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.468 2.947Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR12.662.141 11.439.154TOPLAM VARLIKLAR54.396.259 51.392.882KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar7 370.856 446.163İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 370.856 446.163Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.086.029 1.439.679Diğer Borçlar9 244.018 521.148İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 244.018 521.148Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerli Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 197.787 162.128Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 14.338 594.440Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM1.913.028 3.163.558 0Ticari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.805.765 2.559.073Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.805.765 2.559.073Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 715.434 163.620Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.521.199 2.722.693TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.434.227 5.886.251ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar48.962.032 45.506.631Ödenmiş Sermaye30 11.000.000 11.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 564.350 722.629Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 564.350 722.629Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 1.728.152 1.728.151Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -1.163.802 -1.005.522Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.280.887 892.011Yasal Yedekler1.280.887 892.011Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 29.267.824 20.790.393Net Dönem Karı veya Zararı39 6.848.971 12.101.598TOPLAM ÖZKAYNAKLAR48.962.032 45.506.631TOPLAM KAYNAKLARKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.591 34.708.591Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler56.690 56.690 56.690Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.765.281 34.765.281Transferler7.446.343 -7.446.343 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37,39 54.555 7.786.788 7.841.343 7.841.343Dönem Karı (Zararı)39 7.786.788 7.786.788 7.786.788Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 54.555 54.555 54.555Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-1.358.112 -1.358.113 -1.358.113Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.005.522 892.011 22.111.910 7.843.478 41.248.511 41.248.511Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631Transferler388.876 11.712.722 -12.101.598Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37,39 -158.280 6.848.971 6.690.692 6.690.692Dönem Karı (Zararı)39 6.848.971Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 -158.280Kar Payları30 -3.235.291 -3.235.291Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30 11.000.000 1.728.151 -1.163.802 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37 44.643 -15.387 44.643 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri37 44.643 -15.387 44.643Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-158.280 54.555 -158.280 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.690.691 7.841.343 937.985 3.324.622Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.690.691 7.841.343 937.985 3.324.622http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973069BIST