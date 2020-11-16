***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 16.11.2020Genel Kurul Tarihi 15.12.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kısıklı Caddesi, No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 AltunizadeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - 2. Şirketimizin geçmiş yıllar zararlarının olağanüstü yedekler hesabından mahsup edilerek kapatılmasına karar alınması.3 - 3. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişiklik metninin görüşülerek sermaye artırımı ve Esas Sözleşme değişikliğinin karara bağlanması.4 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Link Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Link Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - İlan MetniEK: 3 Link Esas Sözleşme Değişiklik Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 Link Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 16 Kasım 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar çerçevesinde, sermaye artırımına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği ile zarar mahsubu konularını içeren yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 15 Aralık 2020 Salı günü saat 14:00'te Şirket merkez adresinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı çağrısına ilişkin belgeler ekte verilmekte olup, ortaklarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtasıyla katılımlarını bekleriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888758BIST