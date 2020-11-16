***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.11.2020 18:32
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.11.2020
Genel Kurul Tarihi 15.12.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Caddesi, No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Altunizade
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2. Şirketimizin geçmiş yıllar zararlarının olağanüstü yedekler hesabından mahsup edilerek kapatılmasına karar alınması.
3 - 3. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişiklik metninin görüşülerek sermaye artırımı ve Esas Sözleşme değişikliğinin karara bağlanması.
4 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Link Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Link Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Link Esas Sözleşme Değişiklik Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Link Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16 Kasım 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar çerçevesinde, sermaye artırımına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği ile zarar mahsubu konularını içeren yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 15 Aralık 2020 Salı günü saat 14:00'te Şirket merkez adresinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı çağrısına ilişkin belgeler ekte verilmekte olup, ortaklarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtasıyla katılımlarını bekleriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888758
BIST