***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.12.2020 18:22
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.11.2020
Genel Kurul Tarihi 15.12.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Caddesi, No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Altunizade
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2. Şirketimizin geçmiş yıllar zararlarının olağanüstü yedekler hesabından mahsup edilerek kapatılmasına karar alınması.
3 - 3. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişiklik metninin görüşülerek sermaye artırımı ve Esas Sözleşme değişikliğinin karara bağlanması.
4 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte verilmektedir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü GK Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Olağanüstü GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15 Aralık 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan geçmiş yıllar zararlarının mahsubu ve bedelsiz sermaye artırımı amacıyla Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişiklik metni onaylanmış olup, Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893262
BIST