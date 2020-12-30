***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 16.11.2020Genel Kurul Tarihi 15.12.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kısıklı Caddesi, No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 AltunizadeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - 2. Şirketimizin geçmiş yıllar zararlarının olağanüstü yedekler hesabından mahsup edilerek kapatılmasına karar alınması.3 - 3. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişiklik metninin görüşülerek sermaye artırımı ve Esas Sözleşme değişikliğinin karara bağlanması.4 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte verilmektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 30.12.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü GK Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Olağanüstü GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 15 Aralık 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan sermaye artırımı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30 Aralık 2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895759BIST