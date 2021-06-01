***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kâr Dağıtım Önerisinin Genel Kurulda OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 29.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.06.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 Peşin 0,2941176 29,41176 15 0,2499999 24,99999B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 Peşin 0,2941176 29,41176 15 0,2499999 24,99999C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 Peşin 0,2941176 29,41176 15 0,2499999 24,99999Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 03.06.2021 03.06.2021 07.06.2021 04.06.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 0 0C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 29 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanan kâr dağıtım önerisinin onaylanmasına karar verilmiştir. Söz konusu kâr dağıtım önerisi çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım tablosu işbu özel durum açıklaması içerisinde verilmektedir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSULİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 11.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.310.847,3Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 14.553.612 12.665.371,614. Vergiler ( - ) 2.452.014 2.329.293,855. Net Dönem Kârı 12.101.598 10.336.077,766. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 516.803,89 516.803,898. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.584.794,11 9.819.273,87Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 11.584.794,11 9.819.273,879. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 300 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.585.094,11 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 579.254,71 0* Nakit 579.254,71 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 2.656.039,41 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 268.529,41 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 8.080.970,58 6.315.450,3420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 343.201,88 0 2,96 0,25 25B Grubu 536.330 0 4,63 0,25 25C Grubu 1.870.468,13 0 16,15 0,25 25TOPLAM 2.750.000 0 23,74 0,25 25Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile stopaj oranı %15 alınarak brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939438BIST