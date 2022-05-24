***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Dağıtım Önerisinin Genel Kurulda OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 21.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.05.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 Peşin 1,1900000 119 10 1,0710000 107,1B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 Peşin 1,1900000 119 10 1,0710000 107,1C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 Peşin 1,1900000 119 10 1,0710000 107,1Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 26.05.2022 26.05.2022 30.05.2022 27.05.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 0 0C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 21 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanan kâr dağıtım önerisinin onaylanmasına karar verilmiştir. Söz konusu kar dağıtımı önerisi çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım tablosu işbu özel durum açıklaması içerisinde verilmektedir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSULİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 11.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.699.722,56Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 33.750.108 25.528.178,14. Vergiler ( - ) 7.356.840 6.488.924,365. Net Dönem Kârı 26.393.268 19.039.253,746. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 500.277,44 500.277,448. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 25.892.990,56 18.538.976,3Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 25.892.990,56 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 25.892.990,56 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.294.649,53 0* Nakit 1.294.649,53 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 11.795.350,47 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.254.000 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 11.548.990,56 4.194.976,320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 1.470.276,83 5,68 1,071 107,1B Grubu 2.297.637,72 8,87 1,071 107,1C Grubu 8.013.085,45 30,95 1,071 107,1TOPLAM 11.781.000 45,5 1,071 107,1Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile stopaj oranı %10 alınarak brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032210BIST