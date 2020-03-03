***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17.06.2019 tarihli KAP açıklamasında Şirketimiz ve DST Teknoloji A.Ş. arasında yürütülmekte olan müzakerelerin durdurulması hususunda mutabakata varılmış olduğu, müzakerelere yeniden başlanması ya da bu konuda diğer herhangi bir gelişme olması halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kamuoyunun yeniden bilgilendirileceği açıklanmıştır. Bu açıklama tarihi itibariyle, Şirketimiz veya Şirketimiz hakim ortakları tarafından DST Teknoloji A.Ş. ile halen yürütülmekte olan hiçbir görüşme bulunmadığı gibi anılan Şirkete muhtemel bir pay satışı söz konusu değildir. Pay satışına yönelik olarak daha önce Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ile imzalanmış sözleşme açıklamamız tarihi itibariyle yürürlükte değildir.Diğer yandan, Şirketimiz hakim hissedarları tarafından verilen bilgiye göre kendilerine ait Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem görmeyen paylarının tamamen veya kısmen satışı, buna uygun finansman stratejisinin belirlenmesi ve satışına ilişkin konularda danışmanlık hizmeti verilmesi hususlarında, kendileri ile Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 03.03.2020 tarihinde bir yıl süreli bir danışmanlık sözleşmesi imzalanmış ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiştir. Sözleşmenin imzası tarihi itibariyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir potansiyel alıcı ismi bildirilmemiştir. Sözleşme kapsamındaki gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824009BIST