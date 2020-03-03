***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2020 18:43
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.06.2019 tarihli KAP açıklamasında Şirketimiz ve DST Teknoloji A.Ş. arasında yürütülmekte olan müzakerelerin durdurulması hususunda mutabakata varılmış olduğu, müzakerelere yeniden başlanması ya da bu konuda diğer herhangi bir gelişme olması halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kamuoyunun yeniden bilgilendirileceği açıklanmıştır. Bu açıklama tarihi itibariyle, Şirketimiz veya Şirketimiz hakim ortakları tarafından DST Teknoloji A.Ş. ile halen yürütülmekte olan hiçbir görüşme bulunmadığı gibi anılan Şirkete muhtemel bir pay satışı söz konusu değildir. Pay satışına yönelik olarak daha önce Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ile imzalanmış sözleşme açıklamamız tarihi itibariyle yürürlükte değildir.
Diğer yandan, Şirketimiz hakim hissedarları tarafından verilen bilgiye göre kendilerine ait Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem görmeyen paylarının tamamen veya kısmen satışı, buna uygun finansman stratejisinin belirlenmesi ve satışına ilişkin konularda danışmanlık hizmeti verilmesi hususlarında, kendileri ile Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 03.03.2020 tarihinde bir yıl süreli bir danışmanlık sözleşmesi imzalanmış ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiştir. Sözleşmenin imzası tarihi itibariyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir potansiyel alıcı ismi bildirilmemiştir. Sözleşme kapsamındaki gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824009
BIST
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 3.897,40
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
111.207
En Düşük
108.881
18:056,1063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0539
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,0314
18:056,8255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0346
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,7498
18:05322,50
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 8,50
|Açılış
|: 322,70
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
323,35
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.498.589
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|54.308.726
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.531.612
|% 19,83
|
|AVGYO
|2,10
|99.826.186
|% 16,02
|
|DAGHL
|3,39
|1.440.914
|% 14,92
|
|NIBAS
|6,40
|204.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|10.017.769
|% -5,95
|
|OSMEN
|6,81
|15.551
|% -5,42
|
|GYHOL
|21,84
|13.132.562
|% -4,88
|
|ALARK
|5,61
|100.778.987
|% -4,10
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 7,93
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 3,56
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 6,48
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 6,74
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 7,81
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 7,11
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 7,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7966
|7,8357
|% -0,56
|
|Frank
|6,3535
|6,3918
|% -0,54
|
|Riyal
|1,6229
|1,6311
|% -0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|58,03
|
|Altın Gr.
|322
|323
|8,50
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,08
|
|B. Petrol
|51,91
|51,91
|0,01
|
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